Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Hüdavendigar Mahallesi Bent ve Dikkaldırım caddeleri ve civarında, 20 Şubat Çarşamba ve 21 Şubat Perşembe tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

