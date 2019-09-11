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Osmangazi’de taksi durakları yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

İlçe genelindeki taksi duraklarını yenileyerek daha kullanışlı hale getiren Osmangazi Belediyesi, Altıparmak’taki Flash Taksi Durağı’nı da modern bir görünüme kavuşturdu.Altıparmak Mahallesi’nde uzun yıllar hizmet veren Flash Taksi Durağı’nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehir içi ulaşımında önemli yeri olan taksici esnafına hayırlı işler diledi.

Osmangazi’de taksi durakları yenileniyor

İlçe genelindeki taksi duraklarını yenileyerek daha kullanışlı hale getiren Osmangazi Belediyesi, Altıparmak’taki Flash Taksi Durağı’nı da modern bir görünüme kavuşturdu.
Altıparmak Mahallesi’nde uzun yıllar hizmet veren Flash Taksi Durağı’nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehir içi ulaşımında önemli yeri olan taksici esnafına hayırlı işler diledi. Taksi duraklarının şehrin en önemli mekanlarından biri olduğuna dikkat çeken Dündar, “Dolayısıyla buraların görüntüsü, şehir turizmine doğrudan etki yapıyor. İçerisinde yer alan mutfak, lavabo ve bekleme alanıyla esnafımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan durağımız, proje olarak taksicilerimizin fikirleri doğrultusunda yapıldı. Bursa’mıza yakışan bir yer oldu. Taksici esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum” dedi.
Taksiciler de kendilerine yeni bir durak kazandıran Dündar’a teşekkür etti.
Başkan Dündar, ziyarette taksici esnafıyla sohbet ederek meselelerini dinledi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu da her zaman esnafın yanında olan Dündar’a maket taksi hediye etti.

Osmangazi’de taksi durakları yenileniyor

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