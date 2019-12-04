HABER

Osmangazi’de tarım komisyonu kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi bünyesinde ilk kez Tarım Komisyonu kuruldu.Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Bursa Ovası’nın büyük bir bölümünü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, çiftçilerin yanında olmak adına Tarım Komisyonu oluşturdu.

Osmangazi’de tarım komisyonu kuruldu

Osmangazi Belediyesi bünyesinde ilk kez Tarım Komisyonu kuruldu.
Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Bursa Ovası’nın büyük bir bölümünü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, çiftçilerin yanında olmak adına Tarım Komisyonu oluşturdu. Aralık ayı olağan meclis toplantısında gündeme getirilen Tarım Komisyonu oluşturulması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Osmangazi Belediyesi bünyesinde ilk kez oluşturulan Tarım Komisyonu, 5 üyeden oluştu. Komisyona, AK Parti’den Halil Döner, Osman Salım ve Mustafa Bektaş, CHP’den Halil Aktaş ve Bülent Özdemir, MHP’den Necati Çelik, İYİ Parti’den ise Sedat Hiçdurmaz seçildi.
Komisyonun kuruluş maksadına dâir olarak bilgi veren Başkan Dündar, “Türkiye’nin verimlilik açısından en önemli ovalarından biri olan Bursa Ovası’nda tarım ve hayvancılığın bilimsel ve profesyonel olarak gelişimine yön verici projeler hazırlamak, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak projeleri tespit etmek için çaba göstereceğiz. Tarım Komisyonu, çiftçimizin sıkıntılarını tespit edecek ve bizler de bu sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Hedefimiz üreticilerimize katkı sağlayarak Bursa’daki ziraî faaliyetleri çok daha iyi yerlere getirmek” dedi.

Osmangazi’de tarım komisyonu kuruldu

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Dev kaya yumuşak toprak sayesinde durmuşDev kaya yumuşak toprak sayesinde durmuş
Erdoğan Londra’da Trump ile görüştüErdoğan Londra’da Trump ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Belediye teyakkuzda

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.