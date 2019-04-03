HABER

Osmangazi’de tevazu kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tevazuyu hiç terk etmediklerini belirterek, "Yüzde 50’nin üzerindeki oy oranı ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi.

Osmangazi’de tevazu kazandı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tevazuyu hiç terk etmediklerini belirterek, "Yüzde 50’nin üzerindeki oy oranı ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Halkımızın bize olan güven ve teveccühünü boşa çıkarmayacağız" dedi.
Başkan Cömez yüzde 50’nin üzerinde oy oranıyla kazanılan seçimi yorumladı. Başkan Cömez, bu oy oranının halkın kendilerinden memnun olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, “Biz tevazuyu hiç terk etmedik. Daima vatandaşımızın yanında olduk, onlarla kol kola yürüdük. Desteği terör örgütü yandaşlarından değil, halkımızdan bekledik. Ve bize desteğini esirgemeyen halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. İstedikleri zaman belediye başkanımıza ve bana ulaşabilecekler” dedi.
Mahalli idareler genel seçiminde bir kez daha kazanan tarafın AK Parti ve MHP destekli Cumhur İttifakı olduğunu ifade eden Cömez, yönetim, kadın kolları, gençlik kolları mahalle başkanları ve tüm teşkilatın kazanılan zaferde büyük payı olduğu kaydetti. Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın kendilerini motive ettiğini ve canla başla çalıştığını belirten Cömez, “Allah’a şükür Osmangazi ve Bursa’mızda çok güzel sonuçlar aldığımız huzur içinde bir seçim geçirdik. Bu başarının mimarı teşkilatlarımızdır. Gecesini gündüzüne katıp çalışan tüm arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyor onlara minnettar olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Seçim süresince Cumhur İttifakı çatısı altında bizlere destek veren Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
"Mahalle başkanlarımız arı gibi çalıştı"
Kazanılan seçimde başta Mustafa Dündar olmak üzere teşkilat mensuplarının çok büyük payı olduğunu belirten Ufuk Cömez şunları söyledi: “Mahalle başkanlarımız arı gibi çalıştı. Gençlik ve kadın kollarımız yorulmak nedir bilmedi. Belediye başkanımız bize güç verdi. Ve Allah’ın yardımıyla biz bu seçimden de alnımızın akıyla çıktık. Seçim bitti, "dinlenelim" demeden bize yeniden görev veren vatandaşımıza "daha iyi nasıl hizmet ederiz" diye çalışmalara başladık. Başkanımızın dediği gibi ustalık dönemimizde Allah’ın izniyle Osmangazi’ye çağ atlatacağız. Milletimize ne kadar hizmet etsek daha fazlasını hak eden hemşehrilerimizin rahatı için çalışmaya devam edeceğiz.”diye konuştu.

Osmangazi’de tevazu kazandı

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını kaldırdıYSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını kaldırdı
YSK 7 ilçede oy sayım durdurma kararını kaldırdıYSK 7 ilçede oy sayım durdurma kararını kaldırdı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.