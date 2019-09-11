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Osmangazi’de yollar yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Elmasbahçeler, Ovaakça, Bağlarbaşı ve Yunuseli mahallelerindeki bazı sokaklarda asfaltlama çalışma yaptı.

Osmangazi’de yollar yenileniyor

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Elmasbahçeler, Ovaakça, Bağlarbaşı ve Yunuseli mahallelerindeki bazı sokaklarda asfaltlama çalışma yaptı. Ekipler, Ovaakça Santral Mahallesi 5. Gün ve Keleşoğlu Sokak, Yunuseli Mahallesi Esen Cadde ve Oğuzhan Sokak, Bağlarbaşı Mahallesi Çilek Sokak ile Elmasbahçeler İlköğretim Okulu önünde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Belediye olarak ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şehir içindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için cadde ve sokaklarımızın eskiyen, bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Osmangazi’de yollar yenileniyor

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