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Osmangazi’den Bursaspor’a ’Loca’ desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:38 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, loca kiralayarak Bursaspor’un yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Osmangazi Belediyesi, loca kiralayarak Bursaspor’un yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndan loca kiralanması konusundaki önerge Osmangazi Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP meclis üyelerinin evet oyu kullanması ile kabul edilirken, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin çekimser oy kullanması ise tepkilere sebep oldu.
Maddi sıkıntı içinde olan ve gelecek yıl yeniden Süper Lig’e dönmeyi hedefleyen Bursaspor’a Osmangazi Belediyesi’nden loca desteği geldi. Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndan loca alınarak kulübe destek olunması yönündeki teklif Osmangazi Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Osmangazi belediye Meclis Vekili Hasan Hüseyin Erdönmez’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda loca alınması teklife AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri evet oyu kullandı. Teklife CHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri çekimser oy kullanmayı tercih etti. Bursaspor’a maddi destek sağlamak adına görüşülen teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
Kötü günler geçiren ve Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Bursaspor’a bir nebze olsun destek olmak adına kiralanmak istenen loca teklifine CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin çekimser oy kullanması tepkilere sebep oldu. Bursaspor’un sadece bir spor kulübü olmadığını Bursa’nın en önemli markası olduğunu ifade eden AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, Bursaspor’a destek olma konusunda neyin çekimserliğini yaşıyorsunuz. Bursaspor, bu kentte yaşayan herkesin bir değeri. Bu kulübü yeniden eski günlerine kavuşturmak adına hepimiz payımıza ne düşüyorsa yapmalıyız” dedi.

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