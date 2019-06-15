Osmangazi’den öğrencilere ücretsiz müze bileti

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, öğrencilere unutulmaz bir karne hediyesi sundu.

Osmangazi Belediyesi düzenlemiş olduğu ‘Karneni Al Gel Biletin Bizden’ kampanyası ile karnesini getiren ilköğretim öğrencilerini, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Yılın yorgunluğunu dünyanın tam panoramik en büyük müzesinde atma fırsatı bulan öğrenciler, büyük bir mutluluk yaşadı. Dev kubbe karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğrenciler, aynı zamanda müze çalışanlarından çeşitli hediyeler aldı.

Yorucu bir eğitim döneminin ardından tatile çıkan öğrencileri Fetih Müzesi’ni gezmeye davet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Karnelerini alan öğrencilerimize hem güzel bir hediye sunmak, hem de tarih şuuru aşılamak maksadıyla kampanyamızı düzenledik. Onların yıl boyunca özverili çalışmalarını ödüllendirmek istedik. Fetih Müzesi’ne karnesini alıp gelen çocuklarımız, 23 Hazirana kadar ücretsiz gezebilecek. Ayrıca müzemizde düzenlenen 3 soru 3 cevap bilgi yarışması ve okçuluk eğitimlerinden faydalanabilecek” dedi.



