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Osmangazi’nin stratejik plânı kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planı belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Osmangazi’nin stratejik plânı kabul edildi

Osmangazi Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planı belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Osmangazi Belediyesi’nin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan stratejik planın ana misyonu, kaynakların en doğru ve en verimli şekilde kullanması oldu.
Osmangazi Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı Meclis Başkan Vekili Hasan Hüseyin Erdönmez’in başkanlığında yapıldı. Osmangazi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen oturumda 2020-2024 stratejik planı oy çokluğuyla kabul edildi. Osmangazi Belediyesi’nin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan stratejik planı değerlendiren Meclis Başkan Vekili Erdönmez, “2020-2024 stratejik planı, imar yönetimi, çevre hizmetleri yönetimi, toplum düzeni yönetimi, sosyal destek hizmetleri yönetimi, kültür hizmetleri yönetimi ve kurumsal yönetim gibi 6 stratejik amaç başlığı altında topladık. Osmangazi’de yaşanabilirlik seviyesini arttırıcı uygulamaları desteklemek, sürdürülebilir yaşam alanları ve çevrenin geliştirilmesine katkı sağlamak, toplum refahı ve estetiğine katkı vermek, dezavantajlı grupların toplumun her alanına katılmalarını ve uyumlarını artırmak, kültürel, sosyal ve fizikî olarak toplumun sağlıklı gelişimini sağlamak, kültürel zenginliği, kent kimliğini güçlendirecek şekilde görünür kılmak adına yol haritamızı belirledik. Bu startejik plan, belediyemizin Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Ancak planı her kesimin görüş ve önerilerini dikkate alarak oluşturduk. Halkımızın istekleri doğrultusunda hareket ettik. Daha güzel bir Osmangazi için vizyonumuzu, misyonumuzu ve ilkelerimizi belirledik” dedi.
Meclis Başkan Vekili Erdönmez, 5 yıllık stratejik planda ana misyon olarak kaynakların en verimli şekilde kullanmayı belirlediklerini ifade ederek, “Kaynakların adil kullanımını sağlayarak vatandaşların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan, maddî ve manevî refahı, kültürel zenginliği arttıran, daha yaşanabilir bir Osmangazi oluşturmayı kendimize misyon belirledik. İnsana ve çevreye saygılı, adâletli, ilkeli, kaliteli, güvenilir, şeffaf, çalışkan, katılımcı, çözüm odaklı hizmetler üreten, kültürel mirasını ve tarihini koruyan, sağlıklı ve refah içerisinde yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planı için AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri evet oyu kullanırken, İYİ Parti meclis üyeleri çekimser oy kullandı.

Osmangazi’nin stratejik plânı kabul edildi

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