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Osmangazi’ye dev bütçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:42 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin 2020 yılı mâlî bütçesi 674 milyon lira olarak kabul edildi.

Osmangazi Belediyesi’nin 2020 yılı mâlî bütçesi 674 milyon lira olarak kabul edildi. Geçtiğimiz yıla göre 36 milyon liralık artışın olduğu 2020 yılı bütçesinde en büyük pay, mal ve hizmet alım giderlerine ayrıldı.
Osmangazi Belediyesi’nin 2020 mâlî yılı performans ve bütçe programı, kasım ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıda ‘2020 mâlî yılı tahminî gelir ve gider bütçesi’ 674 milyon lira olarak onaylandı. 2020 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Bir önceki yıla göre 36 milyon liralık artışın olduğu bütçeden aslan payını, 300 181 bin lira ile mal ve hizmet alım giderleri aldı. Toplam bütçenin yüzde 45’ine denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 211 milyon 523 bin lira ile bütçenin yüzde 31’lik kısmını teşkil eden sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 16’lık bölümünü oluşturan 106 milyon 24 bin lira personel ve SGK giderlerine ayrılırken, 55 milyon 263 bin liraya denk gelen yüzde 8’lik kısımda faiz giderleri, transferler ve yedek ödenek oluşturulmaya ayrıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2020 yılı mali bütçesi ve belediye çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırım ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye’de öncü belediyelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Her hizmetimizi kamunun menfaati doğrultusunda ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yapıyoruz. En uygun ve en verimli şartlarda Osmangazi halkına hizmet sunuyoruz. Bizim için önemli olan kamu düzeni ve menfaatleridir. Yapmış olduğumuz disiplinli yönetim, planlı çalışma, bütçenin akıllıca kullanılması Osmangazi’nin kazanmasına vesîle oluyor. Her zaman ‘yaptık ve yapıyoruz diyoruz’. Sürekli hizmet ve yatırım üretimi yapan bir belediye olarak bundan sonra da ilçemizi ve kentimize vizyon katmaya devam edeceğiz. Her alanda Türkiye’ye örnek projeler ortaya koyuyoruz. Bütün bu yatırımlar bizlerin bütçeyi en verimli şekilde kullandığımızı ortaya koyuyor. 2010 yılı mâlî bütçesi de Osmangazi’de atılan doğru temellerin önümüzdeki yılda süreceğinin göstergesidir” diye konuştu.

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