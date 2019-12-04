HABER

Osmangazi’ye Özbek kardeş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Özbekistan’ın Buhâra Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendiren Osmangazi Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekliyor.

Osmangazi’ye Özbek kardeş

Osmangazi Belediyesi, Özbekistan’ın Buhâra Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.
Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendiren Osmangazi Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekliyor. Özbekistan Buhâra Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov’un geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediyesi’ne yaptığı ziyarette gündeme gelen iki belediyenin kardeş olması düşüncesi, hazırlanan önerge ile Osmangazi Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Osmangazi ve Buhâra arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek, gençlik grupları arasında karşılıklı kültürel ve sportif münasebetler düzenlemek maksadıyla kardeş şehir olunması teklifi, Osmangazi Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kardeş belediye olma kararının bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Osmangazi Belediyesi ile Özbekistan’ın Buhara Belediyesi kardeş şehir olacak.
Osmanlı’nın kurulduğu yer olan Osmangazi’den Ortaya Asya’ya yeni bir kardeşlik köprüsü kuracaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarih boyunca yetiştirdiği ilim ve fikir adamları, sanatçı ve alimleriyle bilinen, onların ardında bıraktığı eserlerle dünyada Türk-İslâm mimarîsinin zirveye ulaştığı şehirlerden olan Buhâra, bir dönem İslâm medeniyetinin merkeziydi. Dünyada kubbet-ül İslâm (İslâm’ın kubbeleri) unvanına sahip 3 şehirden biri olan Buhâra, Türk-İslâm medeniyetinde oldukça önemli bir yere sahip. Kurucu şehir Osmangazi olarak tarihî şehir Buhara ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz” dedi.

Osmangazi’ye Özbek kardeş

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardıBahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu 4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı

Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.