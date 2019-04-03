Osmaniye Bahçe’de sandıklar yeniden sayılacak

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayının 48 oy ile belediye başkanlığı seçimini kazanmasının ardından MHP’nin itirazı üzerine tüm sandıkların tekrar sayılmasına karar verildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bahçe ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan ve AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Baz 48.85’lik oy oranı ile 4 bin 537 oy aldı. MHP adayı Doç. Dr. Ömer Okan Fettahlıoğlu’na ise sandıktan 48,34’lük oranla 4 bin 489 oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz, Bahçe ilçesinde 48 oy farkı ile seçimi kazandı. Ancak MHP adayı ve ilçe teşkilatı sandıkların yeniden sayılmasını isteyerek seçim sonuçlarına itiraz etti. Yapılan itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, ilçedeki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verdi.

Seçim sandıkları Osmaniye kent merkezinde yeniden sayılıp, kimin belediye başkanı seçildiği ilan edilecek.

