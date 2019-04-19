Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, son aylarda kent civarında giderek artan insan kaçakçılığı hareketlerini engellemek için çalışma başlattı. Uygulamalarda son 12 gün içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'si Afganistan, 23'ü Pakistan ve 5'i Gambiya uyruklu 148 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İRAN'DAN GAZİANTEP'E KADAR YAYA YÜRÜMÜŞLER



Yakalanan göçmenler arasında bulunan 5 Gambiyalı, emniyette verdikleri ifadede, yaklaşık 6 ay önce İran üzerinden Türkiye'ye, sınırdan da Gaziantep'e kadar yaya geldiklerini söyledi. Göçmenler ifadelerinde ayrıca, İstanbul'da sosyal medya üzerinden anlaştıkları Gambiyalı bir kişiye ulaşmak için Gaziantep'ten İstanbul'a taksiyle giderken polis kontrolünü görünce araçtan inerek kaçtıklarını da aktardı.

BURASI ANKARA DİYEREK OSMANİYE'DE İNDİRMİŞLER



Göçmenler arasında bulunan 72'si Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 95 düzensiz göçmen ise verdikleri ifadelerde, insan kaçakçılarınca kişi başı 500 dolar karşılığında İran sınırından yaya geçirildiklerini, Van'dan otobüs ve minibüslere bindirildiklerini ve hepsi için sahte seyahat belgeleri hazırlandığını ayrıca Ankara'ya götürülerek orada kendilerine iş ve kalacak yer ayarlanacağı sözü verildiğini belirttiler. Göçmenler, günler süren yolculuğun ardından anlaştıkları kişilerin kendilerini "Haydi haydi Ankara" diyerek araçtan indirdiklerini, iner inmez ise Türk polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındıklarını dile getirirdi.