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Osmaniye’de 3.2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 22:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. son 6 gündür Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 12 ayrı deprem kaydedildi.

Osmaniye’de 3.2 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 22.31’de 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye’nin Düziçi, Kadirli ve Adana’nın Kozan ilçesinde de hissedildi.

SON 6 GÜNDE 12 DEPREM

Öte yandan, son 6 gündür Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 12 ayrı deprem kaydedildi.

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