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  4. Osmaniye'de cinsel istismar soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de cinsel istismar soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

30.09.2024 23:25
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 18 kişiden 10'u tutuklandı.

Osmaniye'de cinsel istismar soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

Düziçi ilçesinde kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini verdi.

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10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Çocuğun ismini verdiği 18 şüpheli, 4 gün önce polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA-AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Düziçi istismar
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