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  4. Osmaniye’de dehşet! Eşini av tüfeğiyle öldürdü

Osmaniye’de dehşet! Eşini av tüfeğiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Osmaniye’de merkeze bağlı Issızca Köyü’nde Mehmet A. (74) eşi Fatma A.'yı (50) girdikleri tartışma sonrası av tüfeği ile öldürdü.

Osmaniye’de dehşet! Eşini av tüfeğiyle öldürdü

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Issızca Köyü’nde meydana gelen olayda, Mehmet A. (74) eşi Fatma A. (50) ile evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., silahla eşini vurdu. Mehmet A., daha sonra köy muhtarını arayıp eşini vurduğu söyledi. Muhtarın bilgi vermesi olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde av tüfeğiyle vurulan Fatma A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısı koca ise suç aleti tüfekle eve gelen jandarmaya teslim oldu.

Gözaltına alınan Mehmet A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İHA

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