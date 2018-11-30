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Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Çocukları polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

Osmaniye’de Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, iki çocuğu bağlı oldukları yerden kurtarıp, baba Mahmut E.’yi gözaltına aldı.

Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi.

POLİS KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.’yi iple bağlandıkları çitten kurtardı.

ASD

BABA GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Yaramazlık Çocuk polis

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Dünyaya gelmek sanki onların suçuymuş gibi... Yolda ayağı takılan çocuk görsem benim içim parçalanıyor adamın öz çocuklarına yaptığına bak. Allah'ım sen kötü insanları günahsız yavrularımızdan koru.
İNSAN MISIN SEN . NASIL BİR BABASIN. CANİ MİSİN. ONLAR SENİN EVLATLARIN. HAYVAN DOĞURDUĞU YAVRUYA YAPMIYOR BU SENİN YAPTIĞINI
Bu suriyeli lerden daha neler göreceğiz bakalım .
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