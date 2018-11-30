Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Çocukları polis kurtardı

Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi.

POLİS KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.’yi iple bağlandıkları çitten kurtardı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



