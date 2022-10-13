Osmaniye'de deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde oldu? 13 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları merakedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 13 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

13 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.10.13 04:32:58 36.9790 27.3752 12.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.13 04:26:59 37.9717 29.1915 9.1 -.- 2.0 -.- KURTLUCA-(DENIZLI) İlksel

2022.10.13 02:39:27 37.0717 28.4843 9.0 -.- 1.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.13 02:09:23 34.5872 29.0240 83.3 -.- 4.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.13 02:07:52 37.3352 36.2308 1.4 -.- 2.5 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.13 02:04:24 37.2970 36.2927 10.0 -.- 3.9 3.9 CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.13 01:11:50 36.5315 28.7257 16.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.13 01:06:59 38.4123 39.0885 7.7 -.- 1.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.10.13 00:55:47 40.5123 33.0075 6.8 -.- 1.7 -.- OZLU-ORTA (CANKIRI) İlksel

2022.10.13 00:38:13 38.4705 39.3077 5.0 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

OSMANİYE'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Osmaniye'deki depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

​

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

​



​

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

​



​

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

​

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

•



•

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

•

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

