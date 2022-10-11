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Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye'de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

11.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye ve çevresinde ikamet eden vatandaşların hissettiği sarsıntı sonrası bir çok vatandaş arama motorlarında "Osmaniye'de deprem mi oldu?", "Osmaniye'de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi?" şeklinde aramalar yapıyorlar. AFAD'ın açıklamasına göre merkez üssü Osmaniye olan ve çevre illerde hissedilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye'de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar korku yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD gerçekleşen depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

OSMANİYE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD saat 18.48'de Düziçi'nde meydana gelen depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Büyük panik yaratan depremle ilgili AFAD bir açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

deprem mi oldu

AFAD SON DEPREMLER

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız: http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp

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Anahtar Kelimeler:
deprem Osmaniye afad kandilli rasathane
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