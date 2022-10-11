Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye'de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar korku yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD gerçekleşen depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

OSMANİYE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD saat 18.48'de Düziçi'nde meydana gelen depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Büyük panik yaratan depremle ilgili AFAD bir açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AFAD SON DEPREMLER

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız: http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp

