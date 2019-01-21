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Osmaniye'de eşini öldüren adam kendini ihbar etti

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.01.2019 17:06 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Hasan A.'nın olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar ettiği öğrenildi.

Osmaniye'de eşini öldüren adam kendini ihbar etti

Osmaniye'de ilginç bir olay yaşandı. Eşini öldüren adam polisi arayarak kendini ihbar etti.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 50 yaşındaki Hürü A'nın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Hürü A. ile eşi Hasan A'nın sık sık tartıştığı ve zanlının psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olay sonrası Hasan A'nın polisi arayarak eşini öldürdüğünü ve ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

VÜCUDUNDA 15 BIÇAK YARASI VARDI

Hürü A'nın Düziçi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsisinde, vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu tespit edildi.

Otopsi sonrası yakınlarınca alınan Hürü A'nın cenazesi toprağa verildi.

Olay sonrası evde gözaltına alınan Hasan A'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşam eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ölmüş, eşi ise gözaltına alınmıştı. (AA)

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