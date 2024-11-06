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  4. Osmaniye'de feci kaza! Araçlar demir yığınına döndü: 4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de feci kaza! Araçlar demir yığınına döndü: 4 ölü, 3 yaralı

06.11.2024 07:27
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06.11.2024 07:27
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Osmaniye’de meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişi can verdi. İki otomobil ile bir traktörün karıştığı kazada 4 kişi feci şekilde can verirken 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesi yakınında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör, çarpıştı.

Araçlar demir yığını haline dönüşürken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ilk belirlemelere göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yaralanan çok sayıda kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ; 3 AĞIR YARALI

Osmaniye'de 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, ölenlerin kimlikleri de belirlendi. Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mendiz kaza yerinde hayatını kaybederken, hastanede yaşamını yitiren kişinin ise Beyazıt Arık olduğu öğrenildi.

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Öte yandan ağır yaralı olarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Ersel Keleş, Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Otomobil traktör kaza
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