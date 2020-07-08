HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kaza E90 yolu Taşoluk Tüneli civarında meydana gelen kazada, Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne giden O.A.’nın (49) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çaptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilde bulunan D.A. (13) ile kardeşi D.A. (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

2

Sürücü ile araçta bulunan C.A. (17) ve İ.A. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlatırken kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Mardin Büyükşehir'de çok sayıda kişi görevden alındıMardin Büyükşehir'de çok sayıda kişi görevden alındı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Merve Dizdar'ın yerine bomba transfer

Merve Dizdar'ın yerine bomba transfer

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

Diğer Haberler
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde birçok üst düzey yönetici görevden alındı

Mardin Büyükşehir'de çok sayıda kişi görevden alındı

Ayasofya dünya gündeminden düşmüyor! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman yapıldı?

Ayasofya dünya gündeminden düşmüyor! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman yapıldı?

Polise 'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

TBMM'de 'içme suyu sıkıntısı yaşanıyor' iddiasına açıklama

TBMM'deki iddiaya ilişkin açıklama

MSB duyurdu: PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

MSB duyurdu: PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

Beşiktaş'ta durağa dalan şoför hakim karşısına çıktı: Tahliye talebi reddedildi

Beşiktaş'ta durağa dalmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.