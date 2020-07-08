Osmaniye'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kaza E90 yolu Taşoluk Tüneli civarında meydana gelen kazada, Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne giden O.A.’nın (49) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çaptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilde bulunan D.A. (13) ile kardeşi D.A. (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile araçta bulunan C.A. (17) ve İ.A. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlatırken kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

