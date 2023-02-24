Osmaniye'de feci kaza! Enkaz önünde bekleyen jandarma aracına çarptılar: 2 ölü, 3'ü askeri personel 4 yaralı

Osmaniye'deki kaza merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki kamyonet, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı. Savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)



