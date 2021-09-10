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  4. Osmaniye'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

Osmaniye'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

10.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinile bilgiye göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elindeki poşetler ile kaldırımda bulunan çöp bidonunun yanına gelen 77 yaşındaki Elmas Akdere daha sonra caddeden yolun karşı tarafına geçmek istedi. O esnada yolda seyir halinde olan Emin Z. idaresindeki otomobil Elmas Akdere’ye çarptı.

METRELERCE HAVAYA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri fırlayan yaşlı kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Elmas Akdere yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FECİ KAZA KAMERADA

Hayatını kaybeden yaşlı kadına otomobilin çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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