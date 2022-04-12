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  4. Osmaniye'de gece vakti kaza! 4 araç birbirine girdi: 3'ü polis 5 yaralı

Osmaniye'de gece vakti kaza! 4 araç birbirine girdi: 3'ü polis 5 yaralı

12.04.2022 06:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de gece saatlerinde trafik kazası ihbarına giden polis ve Karayolları Müdürlüğü ekibinin araçlarına TIR çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kaza sonrası 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de gece vakti kaza! 4 araç birbirine girdi: 3'ü polis 5 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ve Karayolları Müdürlüğüne ait araçları da kazaya karıştı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 NL 223 dorse plakalı TIR, havanında yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

3'Ü POLİS 5 YARALI

Kaza yerine ulaşan karayollarına ait 33 B 8739 plakalı kamyonet ve trafik polisi aracına, aynı yönden gelen ve kazayı fark etmeyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AYG 848 plakalı TIR çarptı. Kazada, polis aracındaki 3 trafik polisi ile TIR sürücüleri yaralandı. İkinci kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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