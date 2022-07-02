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Osmaniye'de gece yarısı 'göçmen' hareketliliği! Kamptan kaçtılar, bütün il seferber oldu

02.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de dün gece yarısı sularında hareketli saatler yaşandı. Kentte bulunan geçici barınma merkezinden 35 göçmen kaçtı. Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek firar eden göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Bölge halkının da destek verdiği çalışmalarda ilk aşamada göçmenlerin 24'ü yakalandı. İlerleyen saatlerde ise Vali Erdinç Yılmaz, olayla ilgili son gelişmeyi duyurdu.

Osmaniye'de gece yarısı 'göçmen' hareketliliği! Kamptan kaçtılar, bütün il seferber oldu

Osmaniye'de göçmenlerin kamptan kaçışı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde bulunan Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan göçmenlerden 35'i saat 22.00 sıralarında kaçtı. Göçmenlerin firar ettiği anlar kameralar tarafından da görüntülendi. Bölge halkını ayağa kaldıran olayda göçmenlerin kampın tellerinden atlayarak kaçtığı bildirildi. Valilik Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan 35 göçmenin 24'ünün yakalandığını duyururken Vali Erdinç Yılmaz son olarak göçmenlerin tamamının yakalandığını duyurdu.

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"TELLERDEN ATLAYARAK FİRAR ETTİLER"

Jandarma ve merkezin özel güvenliklerinin müdahalesi sonucu göçmenlerden 24'ü yakalanırken, Osmaniye Valiliği'nin konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup yabancı, bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı, tellerden atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta, kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici barınma merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."

HALK DA HAREKETE GEÇTİ

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Jandarmanın, firari göçmenleri yakalamak için başlattığı arama çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

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HEPSİ YAKALANDI

İlerleyen vakitte Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 kişinin tamamının yakalandığını duyurdu.

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(DHA)

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Osmaniye
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