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  4. Osmaniye'de gündüz vakti otomobil hırsızlığı yapan kişilerböyle görüntülendi

Osmaniye'de gündüz vakti otomobil hırsızlığı yapan kişilerböyle görüntülendi

06.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de saniye sitesinde park halindeki otomobil güpegündüz çalındı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık şüphelisi şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sanayide işlerini tamamlamak için otomobilini park etti. Bir süre sonra otomobilini park ettiği yere gelen şahıs aracını göremedi. Otomobilin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık anının kaydedildiği düşünülen güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen ekipler, görüntülerden otomobili çalan şahsın E.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda E.A. çaldığı otomobille birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan E.A. isimli şahsın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(İHA)

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Osmaniye

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