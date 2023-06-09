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Osmaniye'de hareketli anlar! Şoförü tehdit edip taksiyi kaçırdı, polise silah doğrultunca...

09.06.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de 12 suçtan aranan İ.E., uygulama yapan polisleri görünce şoförü tehdit edip taksiyi kaçırdı. Takip sonucu durdurulan taksiden inip polise silahını doğrultan İ.E., bacağından vurularak yakalandı. Yaralı şüpheliye ilk müdahaleyi görevli polis memurları bacağına tampon uygulayarak yaptı. Silaha el koyun polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir miktar eroin ele geçirdi. İşte detaylar!

Korkutan olay, 8 Haziran günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurmak istedi. Bu sırada takside müşteri olarak bulunan 2 kişiden M.E. kaçtı. 12 ayrı suçtan aranan İ.E. ise silahını çekip, taksi şoförüne gaza basmasını söyledi.

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Polis, peşine düştüğü taksiyi bir süre sonra durdurdu. İ.E. aracı kaçırmaya çalışınca polis lastiklere ateş ederek patlattı. Bu kez araçtan inen İ.E. silahını polise doğrultunca bacağından vurularak yakalandı. Yaralı şüpheliye ilk müdahaleyi görevli polis memurları bacağına tampon uygulayarak yaptı.

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Silaha el koyun polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir miktar eroin ele geçirdi. İ.E.’nin ikametinde yapılan aramalarda ise 17 uyuşturucu hap, 6 gram eroin ve 1 mermi bulundu.

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Şüpheli İ.E hastaneye kaldırılırken, M.E. de yapılan kapsamlı çalışmayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tehdit altında durmasına engel olunan taksi sürücüsü hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.

(DHA)

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