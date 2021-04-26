HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2’si kayboldu

Osmaniye’de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2’si kayboldu

26.04.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de sulama kanalına düşen 4 çocuktan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 çocuk ise suda kayboldu.

Osmaniye’de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2’si kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan tarım işçisi olarak Osmaniye’ye gelen ailelerin kaldığı merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşları 9 ile 15 arasında olan 4 çocuktan biri elini yüzünü yıkamak isterken su kanalına düştü.

Bunun üzerine kanal kenarındaki diğer çocuklar, düşen çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocukları fark eden bir köylü, Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş’ı (9) sudan çıkarmayı başardı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BOĞULMAK ÜZEREYKEN ÇIKARILDI

Kanaldan boğulmak üzereyken çıkarılan Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş (9), ambulansla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan Sadık Karataş (10) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kanalda kaybolan iki çocuğu bulmak için Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) dalgıçlar kanal içerisinde 10 kilometre boyunca arama yaptılar. Kayıp iki kız çocuğunun izine rastlanmazken, havanın kararması ile arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kanalda kaybolan kız çocuklarını arama çalışmalarına yarın devam edilecek. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Kuşadası'nda korkutan deprem!Kuşadası'nda korkutan deprem!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Faruk Fatih Özer'in eski çalışanı: Thodex olduktan sonra baya işleri açıldı

Faruk Fatih Özer'in eski çalışanı: Thodex olduktan sonra baya işleri açıldı

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.