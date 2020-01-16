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  4. Osmaniye'de korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Osmaniye'de korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:29 | Son Güncelleme

Osmaniye'de polis ekipleri, bir mahallede patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Osmaniye'de korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Karaçay Mahallesi kara yolu güzergahında patlama sesi duyuldu, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama sesinin nedenini henüz belirleyemediklerini söyledi.

"PATLAMA SESİNİN SEBEBİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Her ihtimali değerlendirdiklerini anlatan Okumuş, "Ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldı. İnceleme sürüyor. Patlama sesinin sebebini tespit etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Osmaniye patlama patlama sesi

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