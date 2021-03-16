HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye'de koronavirüs kararı! 15 gün süreyle yasaklandı

Osmaniye'de koronavirüs kararı! 15 gün süreyle yasaklandı

16.03.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osmaniye'de koronavirüs kararı! 15 gün süreyle yasaklandı

Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs haritasından 100 binde 198,89 oranla kırmızı renkle 'çok yüksek riskli' iller arasından yer alan Osmaniye'de valilik tarafından alınan kararla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasak getirildi.

15 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Bu kapsamda, genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve imza kampanyası gibi etkinlikler 15 Mart günü saat 00.01 ile 29 Mart günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı?Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı?
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

Sosyal medyada kadınlara cinsel içerikli sorular soran kişi bakın neden yapmış

Cinsel içerikli sorular sorup sosyal medyada paylaştı

İğrenç olay: 9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde

Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Gamze Pamuk Ateşli kimdir? Gamze Pamuk Ateşli nereli ve kaç yaşında?

Gamze Pamuk Ateşli kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.