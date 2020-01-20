HABER
  4. Osmaniye'de MHP'li Belediye Başkanı ile AK Parti'li Belde Başkanı kavga etti: 4 yaralı

Osmaniye'de MHP'li Belediye Başkanı ile AK Parti'li Belde Başkanı kavga etti: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 00:50 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı MHP'li Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ile AK Parti Belde Başkanı Medet Derelioğlu arasında, merada hayvan otlatma tartışması yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 başkan ve yanlarında bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de MHP'li Belediye Başkanı ile AK Parti'li Belde Başkanı kavga etti: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, MHP'li Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ile AK Parti Belde Başkanı Medet Derelioğlu arasında merada hayvan otlatma yüzünden tartışma yaşandı. İddiaya göre, sözlü tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası AK Parti’li Belde Başkanı ve beraberindekiler Osmaniye Devlet Hastanesi'ne darp raporu almaya gitti.

HASTANEDE YENİDEN KAVGA ÇIKTI

Ardından aynı hastaneye Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ve yanındakiler de rapor almaya gidince iki grup arasında yeniden kavga çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle bitirilen kavga sonrası 2 başkanla birlikte henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

kavga-

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Karda mahsur kalan 4 Suriyeli’yi jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardıKarda mahsur kalan 4 Suriyeli’yi jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıElazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye MHP'li Tüysüz Belediye Başkanı veli fidan Medet Derelioğlu kavga ak parti

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtfaiyecilerden duygulandıran hareket

İtfaiyecilerden duygulandıran hareket

Temizlik maddesi içen Kayra Talha Yaman ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu

Şimdiye kadar 301 ameliyat geçirdi! Yeniden ABD yolcusu

Kadıköy'de annesi ve eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de dehşet saçtı! Babasından şikayetçi oldu

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandası!

Metrobüs yolunda feci kaza! Motosiklet metrobüs yoluna girdi

Metrobüs yolunda feci kaza: Yaralılar var

Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD - Kandilli son depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.