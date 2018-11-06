Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Latince adı 'thomisus onustus' olan yengeç örümcek ile ilgili internette araştırma yaptıktan sonra Türkiye'de nadir görülen bir tür olduğunu öğrenen Ahmet Tan, örümceği zarar görmeden yeniden doğal ortamına bırakacağını söyledi.
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