Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

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Bulduğu yengeç örümceğinin Türkiye’de çok nadir görüldüğünü söyleyen Ahmet Tan, “Bahçemde ağaçları sularken yaprakların üzerinde duran bu örümcek dikkatimi çekti. Şekli insan yüzünü andırıyordu. Hemen bir kavanoza koyarak korumaya aldım. Ne yiyip ne içtiğini bilmiyorum ama kavanozun içine maydanoz koydum. Neticede bu da bir canlı, onun için en iyi yer kendi doğal yaşamı. İnternetten de araştırma yaptım, pek nadir görülen bir türmüş. Ben bu örümceği yeniden doğal ortamına bırakacağım” şeklinde konuştu.