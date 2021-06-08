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  4. Osmaniye'de park halindeki elektrikli bisikletlerin çalınma anı kamerada

Osmaniye'de park halindeki elektrikli bisikletlerin çalınma anı kamerada

08.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de bir sitenin önüne park edilen iki elektrikli bisikletin güpegündüz çalınması pes dedirtti. Kameraya yansıyan hırsızlık olayında şahıslardan birisi yakalanırken, diğer ikisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mayıs’ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14015 Sokak'ta bulunan bir sitenin önüne park edilen iki adet elektrikli bisiklet çalındı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevrede araştırma yapan ekipler binanın girişini gören kamerayı mercek altına aldı. Görüntüleri titizlikle izleyen ekipler park halindeki bisikletleri 3 kişinin keşif yaptıktan sonra çaldığını belirledi. Hırsızlık olayına karışanların A.E., D.G. ve N.G. olduğunu görüntülerden tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından yakalanan hırsızlık şüphelisi A.G. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Firari olan D.G. ve N.G. isimli şüpheli şahısların yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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