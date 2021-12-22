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Osmaniye'de şaşkına çeviren olay! Gökten taş yağdı: Merdivenlere zor kaçtım

22.12.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yağmur esnasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı. Taş yağmuruna evin damında yakalanan bir kadın "Korktum merdivenlere zor kaçtım. Dama yağan bu taşları topladım ne olduğunu bilmiyorum, incelenmesini istiyorum" dedi. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, ''kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. İncelenmesi gerekir'' dedi.

Osmaniye'de şaşkına çeviren olay! Gökten taş yağdı: Merdivenlere zor kaçtım

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Kadirli'de 3 gün süren yağmurun ardından Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde gökten siyah renkli yumurta büyüklüğünde taş yağdı.

Taş yağmuruna evinin damında güvercinlere yem verirken yakalanan Zahide Dalkıran “Öğlen vaktiydi evin damında beslediğim güvercinlere yem vermek için dama çıktım. O esnada yumurta büyüklüğünde siyah renkli bir şey düşmeye başladı. Merdivenlerin oraya geçtim. Bu siyah taşlar yere düşünce dağılıyordu. Korktum. Bir süre sonra durdu. Dama yağan bu taşları topladım ne olduğunu bilmiyorum, incelenmesini istiyorum” dedi.

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''DETAYLI OLARAK İNCELENMESİ GEREKİYOR''

Yağmurla birlikte yağan taşları inceleyen Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, “Gökyüzünden yağdığı iddia edilen maddeyi yüzeysel olarak inceledim. Siyah renkli, kokusuz, kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı plastikler çok yüksek ısıda eriyip tekrar donunca bu formu alabiliyor. Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. Ama yine de bu maddenin detayları olarak laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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