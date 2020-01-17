Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Sumbas karayolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında meydana geldi. Kadirli Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesise tavuk taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dorsesi yola yan şekilde devrildi.
Kazada TIR şoförü yara almadan kurtulurken, TIR'da bulunan tavuklardan 2 bin 200 adeti telef oldu.
Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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