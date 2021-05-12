Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Genç kadın 5. kattan atladı

Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi 45000. Sokakta bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki B.T. isimli kadın, evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kadının atlayacağı yöne branda çekildi. İkna çabalarına rağmen genç kadın kendisini 5. kattan boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kadın, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, genç kadının düşme anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

