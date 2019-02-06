Osmaniye'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.
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