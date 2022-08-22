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Osmaniye'de yol çöktü: Bir anda çukura saplandı!

22.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu. Çöküntü nedeniyle bir otomobil ve tır çukura düştü. Öte yandan otomobil şoförü kaza nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Çöküntü nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de yol çöktü: Bir anda çukura saplandı!

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu. Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı otomobil bir anda oluşan çöküntünün içine düştü.

Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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