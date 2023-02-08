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Osmaniye'den kahreden haber! Polis memuru, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybetti

08.02.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında enkaz altın kalanları kurtarmak için zamanla yarış devam ediyor. Osmaniye'deki çalışmalardan kahreden bir haber geldi. Polis memuru Hasan Bilge, eşi Elif Bilge ve 3 çocuğunun enkaz altından cansız bedenleri çıkarıldı.

Osmaniye'den kahreden haber! Polis memuru, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Karamanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile aynı gün Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde Osmaniye de büyük ölçüde etkilendi. Yüzlerce binanın yıkıldığı şehirde, şu ana kadar 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

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ENKAZDAN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Osmaniye’deki depremde polis memuru Hasan Bilge, eşi Elif Bilge ve3 çocuğuyla birlikte yıkılan apartmanda enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazdan cansız bedenleri çıkartılan 3 çocuk ile anne ve baba toprağa verilmek üzere Adana’nın Tufanbeyli ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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deprem Kahramanmaraş Osmaniye

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