Osmaniye'den kahreden haber! Polis memuru, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Karamanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile aynı gün Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde Osmaniye de büyük ölçüde etkilendi. Yüzlerce binanın yıkıldığı şehirde, şu ana kadar 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

ENKAZDAN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Osmaniye’deki depremde polis memuru Hasan Bilge, eşi Elif Bilge ve3 çocuğuyla birlikte yıkılan apartmanda enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazdan cansız bedenleri çıkartılan 3 çocuk ile anne ve baba toprağa verilmek üzere Adana’nın Tufanbeyli ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA

