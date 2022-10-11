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Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Uzman isimler değerlendirdi "Potansiyeli 7.0..."

11.10.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilde hissedildi ve paniğe yol açtı. Şimdi vatandaşlar bu depremin daha büyük bir depremin öncüsü olup olmayacağını merak ediyor ve uzmanlardan gelen değerlendirmeleri takip ediyor. Prof. Dr. Hasan Özbilir, “Fayın maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş barajının varlığıyla olan ilişkisi önemli.” dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise depremin öncü olup olmadığının söylenemeyeceğini belirtti.

Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Uzman isimler değerlendirdi "Potansiyeli 7.0..."

Merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan ve saat 18.48'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çok sayıda ilde hissedilerek büyük bir paniğe yol açtı. AFAD depremin 7 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Deprem sonrası, vatandaşlar daha büyük bir depremin yaşanıp yaşanmayacağını merak ederek "Osmaniye depremi öncü olabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Depreme ilişkin uzman isimlerden de peş peşe önemli değerlendirmeler geldi. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Naci Görür'den gelen o açıklamalar...

"FAYIN MAKSİMUM DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ 7.0 OLARAK KABUL EDİLİYOR"

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi:

"Osmaniye depremi Toprakkale Fay üzerinde gerçekleşti. Toprakkale fayı İskenderun Körfezi'nden başlar, kuzeye doğru Osmaniye yerleşim yerinden geçerek Kahramanmaraş'a doğru uzanır. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun en güney kollarından biri olarak kabul edilmektedir. Sürgü-Misis Fay sistemiyle bağlantılı bir fay. Toprakkale Fayı Aslantaş Barajı'nın doğu sınırı boyunca uzanır. Bu nedenle baraj gövdesinde yaratabileceği hasarlara hızlıca bakmak gerekiyor. Bu Fayın güneyinde Karataş ve Yumurtalık Fayları bulunur. Kuzeyinde ise Sürgü Fayı Ve Gölbaşı- Türkoğlu fayları gibi deprem tehlikesi ve riski yüksek olan fayların olduğu bir bölge. Şu ana kadar ulusal, uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen bilgilere göre, depremde eğim atım bileşeni yüksek normal bir fay hareketinin geliştiğini gösteriyor. Tabii bunlar ilk çözümler, 1-2 saate kadar daha sağlıklı çözümler gelecektir. Toprakkale Fayı 70 kilometre uzunluğa varan bir fay ve 2 fay parçasından oluştuğu düşünülüyor. Fayın maksimum deprem üretme potansiyeli 7.0 olarak kabul ediliyor. Aslantaş barajının varlığıyla olan ilişkisi önemli. Bunun yanında kırsal kesimlerde bazı binalarda hasar gelişmiş olabilir." (DHA)

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Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1!Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1!

OSMANİYE DEPREMİ ÖNCÜ OLABİLİR Mİ?

Öte yandan depremlerle ilgili açıklamaları ve değerlendirmeleriyle vatandaşlar tarafından takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Panik yaratan Osmaniye depremine ilişkin yorumlarını açıklayan Görür, "Arkadaşlar, defalarca yazdım, yine de soruyorlar. Belki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız soruyor. Bu Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Biliyorsunuz, bir depremin öncü olup olmadığını pek söyleyemiyoruz. Eğer arkasından aynı yerde daha büyüğü olursa o zaman öncüymüş diyoruz. Bir de hocam tekrarı olur mu diye soruyorsunuz. Onu da bilmiyoruz. Olabilir de, olmayabilir de. Onun için depremin kendisinden çok yaşam yerlerimizin deprem güvenli olmasına yoğunlaşmamız gerekir diyoruz. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.

NACİİÇ

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deprem Osmaniye naci görür
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