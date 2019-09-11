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Osmaniye Emniyeti’nden not bırakıp evden kaçan iki kız kardeş için açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 23:44 | Son Güncelleme

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya’da eşlerine not bırakarak Osmaniye’de bir gencin yanına gelen 2 kız kardeşle ilgili açıklama yaptı.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “11 Eylül 2019 günü saat 11.00 sıralarında ilimiz haber merkezine gelen ihbar üzerine Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde H.Y isimli şahsın yanında Kütahya ilinden kayıp olarak aranmakta olan A.D ve R.K şahısların bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adreste yapılan araştırmada bahse konu iş yerinde H.Y isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs ile yapılan görüşmede her iki bayanı tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduklarını, kendileri ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve annesine ait evde annesi ile birlikte kaldıklarını beyan etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada Kayıp olan R.K ve A.D isimli belirtilen adreste oldukları tespit edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya’da eşlerine not bırakarak Osmaniye’de bir gencin yanına gelen 2 kız kardeşle ilgili açıklama yaptı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “11 Eylül 2019 günü saat 11.00 sıralarında ilimiz haber merkezine gelen ihbar üzerine Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde H.Y isimli şahsın yanında Kütahya ilinden kayıp olarak aranmakta olan A.D ve R.K şahısların bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adreste yapılan araştırmada bahse konu iş yerinde H.Y isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs ile yapılan görüşmede her iki bayanı tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduklarını, kendileri ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve annesine ait evde annesi ile birlikte kaldıklarını beyan etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada Kayıp olan R.K ve A.D isimli belirtilen adreste oldukları tespit edilmiştir. Şüpheli H.Y isimli şahıs ve kayıp şahıs olarak aranan A.D isimli şahıs Çarşı Ş.H.M. Polis Merkezi Amirliğine, yaşı küçük R.K isimli şahıs gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Kayıp olarak aranan her iki bayan verdikleri ifadede kimsenin kendilerini zorla alıkoymadığını, darp edilmediklerini ve kendi rızaları ile Kütahya ilinden Osmaniye iline geldiklerini beyan etmişler. Gerekli işlemlerin ardından yaşı küçük R.K. çocuk yuvasına teslim edildi. A.D isimli şahıs bilgisi alındıktan sonra polis merkezinden ayrıldı. Şüpheli H.Y hakkında ise gerekli adli işlemler yapılmıştır” denildi.

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