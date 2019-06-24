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Osmaniye merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

OSMANİYE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 12'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 12'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis, Osmaniye, Erzurum, Şanlıurfa, Adana, Hatay, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışma sonrasında, aralarında eski bir polis memurunun da bulunduğu 13 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların, sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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