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Osmaniye merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 23 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Osmaniye merkezli 4 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 8’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan operasyonda Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde 12, Hatay merkez ve ilçelerinde 9, Adana merkezde 1, Şanlıurfa merkezde 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalandı.

Osmaniye merkezli 4 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 8’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan operasyonda Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesinde 12, Hatay merkez ve ilçelerinde 9, Adana merkezde 1, Şanlıurfa merkezde 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 40 ton karışık akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 13’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.Ö., İ.Ö., K.E., K.Y., T.Ö., L.L., S.B. ve Ö.F.K. adlı 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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