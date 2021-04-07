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Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

07.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda Suriye uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirildi.

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

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