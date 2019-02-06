Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı (2)

11 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Osmaniye'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni olarak görev yapan Y.E., tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

