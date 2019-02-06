Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı (2)

11 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST
Osmaniye'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni olarak görev yapan Y.E., tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama
Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum