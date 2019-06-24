HABER

Osmaniye merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

Örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlının yakalanması amacıyla Osmaniye, Erzurum, Şanlıurfa, Adana, Hatay, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında eski bir polis memurunun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...
Sıcaktan bunalan civcivleri elindeki pet şişe su ile serinlettiSıcaktan bunalan civcivleri elindeki pet şişe su ile serinletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Osmaniye Yakalama

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Camide genç kızı taciz eden sapık, 'Şeytana uydum' demişti! İğrenç olayda karar verildi

Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

TEM Otoyolunda 3 araç yandı! Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Korkunç kaza! Çift yönlü ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.