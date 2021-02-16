Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaniye merkezli Sakarya ve Gaziantep illerinde şafak operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda ’torbacı’ olarak tabir edilen 29 şahsa ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulundurma’ suçlarından tahkikat düzenlenirken, 10 kişi ise ‘Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal’ suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında, 1.67 gram metamfetamin, 6.66 gram bonzai, 28.07 gram eroin, 102 adet yeşil reçeteye tabii hap, 0,28 gram esrar, 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

