HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

16.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaniye merkezli Sakarya ve Gaziantep illerinde şafak operasyonu düzenlendi.

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaniye merkezli Sakarya ve Gaziantep illerinde şafak operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda ’torbacı’ olarak tabir edilen 29 şahsa ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulundurma’ suçlarından tahkikat düzenlenirken, 10 kişi ise ‘Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal’ suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Operasyonlar kapsamında, 1.67 gram metamfetamin, 6.66 gram bonzai, 28.07 gram eroin, 102 adet yeşil reçeteye tabii hap, 0,28 gram esrar, 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklamasıÇin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Hayatını kaybeden psikolog Doğan Cüceloğlu kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.