HABER

Osmaniye Otogarı'nda tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 23:23 | Son Güncelleme

OSMANİYE Otogarı'nda, esnaflık yapan F.Ö.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Otogarı'nda, esnaflık yapan F.Ö. ve kardeşi O.Ö., iddiaya göre kavga ettikleri İ.K.G. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan İ.K.G. aranıyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmaniye Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda esnaflık yapan F.Ö. ve O.Ö., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle İ.K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken İ.K.G., belinden çıkarttığı tabancayla iki kardeşe ateş açıp kaçtı. F.Ö. ve O.Ö., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan O.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.K.G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
16 yaşındaki çocuk, yengesini 9 yerinden tabancayla vurarak öldürdü16 yaşındaki çocuk, yengesini 9 yerinden tabancayla vurarak öldürdü
Yılbaşı için piyasaya sürecekleri uyuşturucu ele geçirildiYılbaşı için piyasaya sürecekleri uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızı ile damadının tartışmaması için parkta yaşamaya başladı

Anlattıkları yürek burktu!

İstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdü

İstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdü

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem yaratmıştı! Arkasından bir dram çıktı...

Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis yaşlı adamı bir türlü ikna edemeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.