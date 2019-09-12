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Osmaniye polisinden uyuşturucuya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 22:45 | Son Güncelleme

Osmaniye polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 15 kilo 100 gram esrar maddesi 22 gram eroin ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Osmaniye il merkezinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Osmaniye polisinden uyuşturucuya geçit yok

Osmaniye polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 15 kilo 100 gram esrar maddesi 22 gram eroin ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye il merkezinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda toplamda 15 kilo 100 gram esrar maddesi 22 gram eroin ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu satan ve kullandığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Emniyette ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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