OSMANİYE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 127Açılan Sandık Oranı : % 28,1Kullanılan Oy : 34.109Geçerli Oy : 33.446Katılım Oranı : % 81,37
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 51,217.125İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,746.603ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,614.553DİĞER% 9,753.261HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 2,24750BTPERDİNÇ SAY% 1,24415SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,23412KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,61204DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1549DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,1241TKPMEHMET ÇANTA% 0,133* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı : % 33,33Katılım Oranı : % 92,76
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM BAZ% 50,481.526MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 46,641.410İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 1,2939CHPBEKİR KAVCI% 1,1936SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,39BTPNECATİ CAN% 0,13DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı : % 20,91Katılım Oranı : % 81,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPALPER ÖNER% 57,753.475AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 41,952.524SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,1710BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,127DİĞER% 0,021HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,08
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı : % 21,21Katılım Oranı : % 81,01
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÖMER TARHAN% 67,97.028İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 30,263.132DPADNAN ATILGAN% 0,5961SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,5456DİĞER% 0,5254BTPUĞUR ÇOLAK% 0,1920SUMBAS
Açılan Sandık Oranı : % 40Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 46,7276DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 33,84200İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,4962DİĞER% 5,2531MHPSİNAN KARATAY% 2,8817SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,684BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,171TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı : % 28Katılım Oranı : % 98,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 33,13645MHPGÜNEY AKGÜL% 27,32532CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 24,86484DİĞER% 14,23277SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,469
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